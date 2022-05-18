الشرطة بطلاً للدوري العراقي من قبل beIN SPORTS May 18, 2022 15:44 2:57 دقيقة توّج الشرطة بطلاً للدوري العراقي لكرة القدم بعد فوزه على غريمه التقليدي القوة الجوية في ديربي العريقين، ليضمن الأخضر حصوله على اللقب قبل سبع جولات من النهاية الرسمية للمسابقة. تقارير إخبارية الشرطة العراقي الدوري العراقي -آخر الفيديوهات 2:57 دقيقة الشرطة بطلاً للدوري العراقي 0:42 دقيقة اليابان تؤكد مقاربتها لاستضافة كأس آسيا 2023 0:50 دقيقة عملية بيع تشيلسي تقترب من الاكتمال 1:37 دقيقة غوارديولا يتحدث عن صعوبة الدوري وعن هالاند 0:43 دقيقة فلامينغو البرازيلي إلى ثمن نهائي كوبا ليبيرتادوريس 0:42 دقيقة خبر سار لعشاق ريال مدريد قبل نهائي الأبطال 0:47 دقيقة أكرم عفيف أفضل لاعب في الدوري القطري 3:02 دقيقة إشبيلية تستعد لاحتضان نهائي الدوري الأوروبي 3:21 دقيقة نهائي الدوري الأوروبي - التغطية الخاصة 2:35 دقيقة باتلر يقود ميامي لحسم المواجهة الأولى ضد سلتيكس