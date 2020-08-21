وقال يونايتد في بيان مقتضب إنه "على علم بحادث مزعوم يتعلق بهاري ماغواير في ميكونوس الليلة الماضية".

وتابع "تم الاتصال بهاري وهو يتعاون بشكل كامل مع السلطات اليونانية. في الوقت الراهن، لن نقوم بأي تعليق إضافي".

وأكد بيتروس فاسيلاكيس ضابط في شرطة سيروس، وهي عاصمة الجزر التي تعتبر ميكونوس إحداها، لوكالة فرانس برس أن المشتبه بهم هم "ثلاثة رجال بريطانيين، إحداهم لاعب كرة قدم في فريق بريطاني"، الا انه لم يذكر على انه ماغواير.

وقال الضابط إن المشتبه بهم الثلاثة "لكموا" أفراد من شرطة ميكونوس وتسببوا بإصابة أربعة منهم بإصابات طفيفة. كما أنهم متهمون أيضا بمقاومة عملية إيقافهم إضافة الى الشتم والتهديد اللفظي للضباط الذين قاموا باعتقالهم.

وذكر أنه تم الاتصال بشرطة ميكونوس من أجل فض إشكال بين مجموعتين في وقت متأخر الخميس، فيما أفادت وكالة "أنا" المحلية أن إشكالا وقع بين سياح بريطانيين خارج حانة.

وذكرت الوكالة أن المشتبهم بهم هم ماغواير، شقيقه وصديقه.

وقالت الوكالة إن الشرطة طلبت من المشتبه بهم اللحاق بهم إلى مركز الشرطة في الشاحنة لكن عندما وصلوا حاولوا الفرار.

وأكد فاسيلاكيس أنهم سيمثلون أمام المدعي العام في سيروس في وقت لاحق اليوم الجمعة.

