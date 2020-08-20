

المباراة بدأت بشكل سريع حيث أعلن حكم اللقاء منذ الدقيقة الثانية عن ركلة جزاء لمصحلة الشحانيّة ترجمها رامين رضائيان، بنجاح إلى هدف أوّل.

لكن الخور أدرك التعادل في الوقت المحتسب بديلا عن الضائع عبر رأسية تياغو بيزيرا، بعدها منح حكم اللقاء ركلة جزاء أخرى هذه المرّة للخور بعد الاستعانة بتقنية الفيديو المساعد غير أن حارس مرمى الشحانية تصدّى لها مبقيا النتيجة متعادلة حتى نهاية الشّوط الأوّل.

وفي الدقيقة الثالثة والخمسين نجح لوكا بورغيس في مضاعفة النتيجة للخور من تسديدة قوية مباغتة وعاد رامين رضائيان ثانية ليزور الشّباك موقّعا على الهدف الثاني للشحانيّة في الدقيقة الرابعة والسبعين.

تعادل ذهب بالشحانية إلى الدرجة الثانية فيما يُصارع الخور على البقاء عندما يخوض مباراة فاصلة مع ثاني الدرجة الثانية.

وضمن نفس المرحلة تعادل السيلية مع ضيفه أم صلال دون أهداف في حين حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة السد والغرافة بهدف لمثله.