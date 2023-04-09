

وواصل الشحانية مغامرته في البطولة بإقصاء الغرافة ثالث السجل الذهبي بسبعة تتويجات مسجلاً حضوره كأول فريق من الدرجة الثانية يصل لنصف نهائي البطولة ليضرب موعداً مع المتأهل من مواجهة السد وأم صلال حيث يلتقيان الثلاثاء على استاد عبد الله بن خليفة.

وتقدم الشحانية بهدفين نظيفين مع نهاية الشوط الأول بتوقيع كلّ من عبد العزيز اليهري وأمير روستاني في الدقيقتين 18 و 44 قبل أن يضيف المالي عثمان كوليبالي الهدف الثالث في الدقيقة 60، فيما سجل للغرافة مؤيد حسن وياسين براهيمي وإسحاق بلفوضيل في الدقائق 48 و67 و 83.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق ليتم اللجوء لركلات الترجيح التي ابتسمت للشحانية بنتيجة 4- 3 حيث سجل له نيال ماسون وأمير روستاني وإبراهيما جاي ومصطفى جلال وأهدر له باسكو جيسوس.

فيما سجل للغرافة كل من ياسين براهيمي وأحمد علاء وهمام الأمين وأهدر له إسحاق بلفوضيل ومؤيد حسن.