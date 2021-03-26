تقدّم السيلية الباحث عن أول ألقابه على مرّ التاريخ بهدف لمحترفه السنغالي كارا مبودجي الذي جاء في آخر أنفاس الشوط الأول.

وبينما كان الريان يسعى لتعديل الأرقام اقتنص السيلية هدفاً ثانياً في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة عبر العراقي مهند علي.