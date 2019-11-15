وحسمت السويد نتيجة المباراة في شوطها الأول بهدفي مهاجم العين الإماراتي السابق وكراسنودار الروسي حالياً ماركوس بيرغ (18) ومهاجم ماينتس الألماني الغاني الأصل روبن كوايسون (34).

وحققت السويد الأهم كونها كانت بحاجة إلى الفوز على رومانيا لضمان بطاقتها قبل الجولة الأخيرة الإثنين المقبل.

ورفعت السويد رصيدها إلى 18 نقطة بفارق أربع نقاط أمام رومانيا، ولحقت بإسبانيا المتصدرة إلى النهائيات.

ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني مباشرة إلى النهائيات التي تقام بين حزيران/يونيو وتموز/يوليو المقبلين في 12 مدينة للمرة الأولى في تاريخ البطولة وذلك بمناسبة مرور 60 عاماً على النسخة الأولى التي استضافتها فرنسا عام 1960.

وفي المجموعة ذاتها، عادت إسبانيا إلى سكة الانتصارات بعد تعثرها في المباراتين الأخيرتين خارج القواعد أمام النرويج والسويد بنتيجة واحدة (1-1)، وذلك بفوزها الساحق على ضيفتها مالطا بسبعة أهداف نظيفة تناوب على تسجيلها سبعة لاعبين مختلفين وهم: ألفارو مورتا (23) وسانتي كازورلا (41) وباو توريس (62) وبابلو سارابيا (63) وداني أولمو (69) وجيرار مورينو (71) وخيسوس نافاس (86).

وضمنت إسبانيا انهاء التصفيات في الصدارة بعدما رفعت رصيدها إلى 23 نقطة بفارق خمس نقاط أمام السويد.

وفي المجموعة ذاتها، أكرمت النرويج وفادة ضيفتها جزر فارو برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها توري ريجينيوسن (4) وإيفر فوسيوم (8) وألكسندر سورلوت (62 و65).