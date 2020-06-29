السودان: عودة كرة القدم في منتصف شهر أغسطس من قبل beIN SPORTS June 29, 2020 11:58 0:45 دقيقة أعلن الاتحاد السوداني لكرة القدم عن عودة النشاط الرياضي في منتصف شهر آب/أغسطس المقبل بعد التوقف الإجباري بسبب فيروس كورونا المستجد. -آخر الفيديوهات 1:32 دقيقة بنزيمة يتحدث عن تمريرته الحاسمة لكاسيميرو 3:29 دقيقة ريال يتخطى إسبانيول بصعوبة ويوسع الفارق عن برشلونة 11:43 دقيقة موجز الأخبار 3:51 دقيقة مانشستر سيتي يكمل عقد المتأهلين إلى نصف النهائي 0:54 دقيقة NBA: قمصان عليها شعارات تدعم العدالة الاجتماعية 0:39 دقيقة إصابات كثيرة بفيروس كورونا في صفوف كروز أزول 1:15 دقيقة نوتينغهام يعزز حظوظه نحو الصعود للدوري الممتاز 3:24 دقيقة ميلان يحقق المراد أمام ضيفه روما 3:18 دقيقة هدف خاطف من باركلي يضع تشيلسي في نصف النهائي 0:23 دقيقة فياريال يهزم فالنسيا بثنائية نظيفة