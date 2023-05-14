السنغال إلى نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاماً من قبل beIN SPORTS May 14, 2023 19:35 0:43 دقيقة بلغ المنتخب السنغالي نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاماً بتجاوزه منافسه منتخب بوركينافاسو بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الرسمي بالتعادل بهدف لهدف. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 2:06 دقيقة تايتوم يقود بوسطن سلتيكس إلى نهائي الشرق 2:30 دقيقة تشافي: "نستحق هذا اللقب" 4:25 دقيقة لاعبو برشلونة يحتفلون وجماهير إسبانيول تنغص الفرحة 4:45 دقيقة برشلونة يتوّج بلقب الدوري الإسباني 4:21 دقيقة مارسيليا يستعيد توازنه 0:50 دقيقة نادي الشمال ينجح في البقاء بدوري نجوم قطر 0:37 دقيقة فاينورد يحرز لقب الدوري الهولندي 0:43 دقيقة السنغال إلى نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاماً 4:40 دقيقة خسارة مدوّية لآرسنال أمام برايتون 0:38 دقيقة دجوكوفيتش يبلغ ثمن نهائي بطولة روما ماسترز للتنس