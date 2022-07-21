ولعب ماني المنتقل مؤخراً إلى بايرن ميونيخ الألماني دوراً رئيساً في قيادة منتخب السنغال لهزيمة الفراعنة بقيادة صلاح في نهائي كأس الأمم الإفريقية "الكاميرون 2021" ثمّ في الدور الحاسم المؤهل إلى نهائيات كأس العالم المقررة في قطر نهاية العام الحالي.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين للجائزة والتي أعلنها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم صباح الأربعاء صلاح وماني إلى جانب حارس مرمى تشيلسي والمنتخب السنغالي إدوارد ميندي.

وأسهم تفوّق السنغال هذا العام بإعطاء ماني بعض الحظوظ الإضافية للفوز في السباق نحو لقب أفضل لاعب الذي سبق أن أحرزه مرة واحدة عام 2019 ليصبح أول نجم من بايرن ميونيخ الألماني يتم اختياره كأفضل لاعب كرة قدم إفريقي.

وفاز صلاح بالجائزة في العامين 2017 و2018، قبل أن يتمكن ماني من الفوز في العام التالي.