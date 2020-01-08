السنغالي ساديو ماني صنع من نفسه بطلا بإرادته من قبل beIN SPORTS January 8, 2020 14:13 2:40 دقيقة لم يكن وصول السنغالي ساديو ماني إلى القمة سهلا، بعد أن فرضت الظروف نفسها على مساره كمسار كل لاعب إفريقي تألق في أوروبا، ماني قدم من المناطق الفقيرة في السنغال وكل خطوة خطاها كانت بمثابة الانتصار إلى أن جاور التألق مع ليفربول. تقارير إخبارية ساديو ماني -آخر الفيديوهات 0:41 دقيقة محمد صلاح يهنئ ساديو ماني والاتحاد المصري 0:25 دقيقة رياض محرز يهنئ ماني 0:51 دقيقة ليفربول يهنئ نجمه ساديو ماني 2:40 دقيقة السنغالي ساديو ماني صنع من نفسه بطلا بإرادته 1:24 دقيقة الجزائر تنال نصيب الأسد من الجوائز 2:07 دقيقة ستان فافرينكا في لقاء خاص مع beIN SPORTS 3:32 دقيقة لقاء خاص مع اللاعب فيليب كراينوفيتش 11:37 دقيقة موجز الأخبار 3:35 دقيقة لقاء خاص مع اللاعب أندريه روبليف 0:44 دقيقة كأس المحترفين - نادال يضع إسبانيا في ربع النهائي