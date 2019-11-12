

وأعلنت الاتحادات الثلاثة في بيانات منفصلة لكن بصيغة شبه حرفية، قرارها المشاركة في البطولة بناء على دعوة متجددة من اتحاد كأس الخليج العربي.

وصدر الاعلان بداية عن الاتحادين الإماراتي والبحريني، إذ أكد كل منهما أنه "بناء على تجديد الدعوة التي وجهها اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم (...) بهدف طلب المشاركة في بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين والتي ستقام للفترة من 24 نوفمبر (تشرين الثاني) وحتى السادس من ديسمبر (كانون الأول) 2019 في الدوحة، قرر اتحاد الكرة "في كل من البلدين "المشاركة في هذه البطولة".

ولاحقا، أصدر الاتحاد السعودي بيانا جاء فيه "إشارة إلى تلقي الاتحاد السعودي لكرة القدم خطابا من اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم يتضمن تجديد الدعوة للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي الرابعة والعشرين، فقد قرر الاتحاد الموافقة على المشاركة متمنيا التوفيق للجميع".

هذا وكانت beIN SPORTS قد علمت أن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم سيعقد اجتماعا الأربعاء لإعادة برمجة مباريات بطولة كأس الخليج العربي الرابعة والعشرين وأن المسابقة ستعود لنظامها السابق بمجموعتين.

يذكر أن حفل سحب قرعة المسابقة الخليجية أقيم الشهر الماضي على أساس مشاركة خمسة منتخبات هي قطر والعراق والكويت واليمن وسلطنة عمان.