وفازت السعودية على اليابان 2-1 اليوم الخميس في المرحلة الأولى من مباريات المجموعة الثانية ضمن بطولة آسيا تحت 23 عاماً والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وبعد شوط أول سلبي النتيجة تمكن المنتخب السعودي من افتتاح التسجيل في الدقيقة الثامنة والأربعين بفضل أيمن الخليف، لكن الرد الياباني جاء بعد أقل من عشر دقائق بهدف ريوتارو ميشينو.

وتحصل منتخب السعودية قبل نهاية اللقاء بخمس دقائق على ركلة جزاء، أكدها الحكم بالعودة إلى تقنية الفيديو، ليترجمها عبد الرحمن غريب إلى هدف الفوز الذي وضع منتخبه في الصدارة، بعد تعادل سوريا وقطر 2-2 في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة.

