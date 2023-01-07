السعادة تغمر مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان من قبل beIN SPORTS January 7, 2023 19:51 1:01 دقيقة أعرب الفرنسي ديدييه ديشان عن سعادته بتمديد عقده مدربًا لمنتخب "الديوك" حتى عام ألفين وستة وعشرين شاكرا رئيس الاتحاد المحلّي لكرة القدم نويل لوغريت على تجديد الثقة فيه. تقارير إخبارية ديدييه ديشان المنتخب الفرنسي -آخر الفيديوهات 0:48 دقيقة أياكس يتعاقد مع حارس المرمى الأرجنتيني رولي 1:01 دقيقة السعادة تغمر مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان 0:25 دقيقة انطلاقة قوية للمنتخب القطري في "خليجي 25" 2:12 دقيقة بايرن يوثّق أوّل أيّام معسكر الدوحة بمقطع فيديو 2:46 دقيقة قمّة مرتقبة بين فنربهتشه وغلطه سراي 5:27 دقيقة فياريال يفاجئ ريال مدريد 4:02 دقيقة أولمبيك مارسيليا يتقدم بنجاح في كأس فرنسا 0:31 دقيقة نابولي يستعير الظهير بيريشينسكي من سمبدوريا 0:32 دقيقة المنتخب البحريني يستهل حملة الدفاع عن لقبه بنجاح 0:44 دقيقة المواجهة بين فياريال وريال مدريد تتجدد في الكأس