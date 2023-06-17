السعادة تغمر غريغ بيرهالتر من قبل beIN SPORTS June 17, 2023 15:22 1:12 دقيقة عبّر غريغ بيرهالتر عن سعادته بالعودة إلى مهامه كمدير فني للمنتخب الأميركي مؤكدًا أنه يجب العمل لإعادة بناء العلاقة بينه وبين اللاعب جيوفاني رينا بعد التوتر الذي ساد بينهما عقب كأس العالم FIFA قطر 2022™. مقابلات المنتخب الأميركي كأس العالم FIFA قطر 2022™ غريغ بيرهالتر -آخر الفيديوهات 1:12 دقيقة السعادة تغمر غريغ بيرهالتر 0:32 دقيقة المنتخب الياباني حامل اللقب يتعادل مع أوزبكستان 0:36 دقيقة بانيايا أول المنطلقين في سباق جائزة ألمانيا الكبرى 0:44 دقيقة سكولاري يتولى مهمة تدريب أتليتيكو مينيرو 0:44 دقيقة الجيش الملكي يقترب من انتزاع لقب الدوري المغربي 1:18 دقيقة لفتة إنسانيّة مميّزة من لاعبي المنتخب الجزائري 0:31 دقيقة ليفانتي يستضيف ألافيس في إياب نهائي ملحق الصعود 2:36 دقيقة الدوري الفرنسي يشهد تغييرات عديدة الموسم المقبل 0:32 دقيقة البرتغال تنشد الفوز من بوابة البوسنة والهرسك 2:52 دقيقة الضغوط تزداد على مانشيني بعد خيبة "دوري الأمم"