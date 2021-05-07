

وأكد الدولي المصري أن عام ألفين وعشرين كان صعبا جدا على العالم بأسره بسبب وباء كورونا، مشيراً أن الجميع مطالب بالاستفادة من هذه التجربة.

يذكر أنّ صلاح فاز أمس الخميس بجائزة لوريوس للإلهام الرياضي لعام 2021.

وتنضاف هذه الجائزة لسلسة الإنجازات التي حققها الفرعون المصري مع ناديه الإنكليزي ليفربول ومنتخب بلاده مصر.

وقال صلاح: "أنا فخور جدا لاختياري من قبل أكاديمية لوريوس لجائزة الإلهام الرياضي. ألفان وعشرون كان عاما صعبا جدا على كل المستويات وبالنسبة لكثير من الناس حول العالم. بعض منا ابتعد عن عائلته ورفاقه وآخرون خسروا أحباءهم، علينا أن نتعلم من هذه التجربة، ندعم بعضنا البعض ونفعل كل ما بوسعنا للتطلع للأمام. بالنسبة لنا كلاعبي كرة قدم نحن نفوز بالجوائز عادة ونشكر مشجعينا، هذه المرة أريد أن أهدي هذه الجائزة ليس فقط لجماهيرنا بل أيضا لكل الجماهير الرياضية حول العالم، هذا العام أثبت أن كل الرياضات وليس فقط كرة القدم لا تساوي شيئا من دون الجماهير، فكل شخص في عالم الرياضة يمكن استبداله ما عدى المشجعين ، لذلك مرة أخرى أشكركم جميعا ".