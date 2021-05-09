السد يواجه العربي في نصف نهائي كأس أمير دولة قطر من قبل beIN SPORTS May 9, 2021 12:42 1:52 دقيقة سيكون عشاق كرة القدم القطرية على موعد مع الكلاسيكو، عندما يلتقي السد مع العربي في نصف نهائي كأس أمير دولة قطر. تقارير إخبارية العربي القطري السد كأس أمير دولة قطر -آخر الفيديوهات 1:52 دقيقة السد يواجه العربي في نصف نهائي كأس أمير دولة قطر 2:37 دقيقة باريس سان جيرمان يرفع شعار الفوز أمام رين 0:56 دقيقة كاناليس يتحدث عن طموحات ريال بيتيس 2:11 دقيقة كلاسيكو حاسم بين يوفنتوس وميلان 2:53 دقيقة ريال مدريد أمام فرصة ذهبية للانفراد بصدارة الليغا 1:42 دقيقة غوارديولا يتحدّث عن ركلة الجزاء التي أهدرها أغويرو 3:59 دقيقة ليفربول يعود إلى سكة الانتصارات 1:43 دقيقة شاهد فرحة لاعبي إنتر عقب إحرازهم لقب الدوري 0:27 دقيقة بوتشيتينو: "تمديد عقد نيمار أمر يعكس طموح الفريق" 2:19 دقيقة ماذا قال نيمار بعد تمديد عقده مع باريس سان جيرمان؟