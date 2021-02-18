واصل السد رحلة الدفاع عن لقبه في كأس قطر، بعد تأهله إلى نهائي البطولة إثر فوزه الصعب على الريان بهدف دون رد.

النجم الإسباني المخضرم سانتي كازورلا سجل هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء، قبل ست دقائق فحسب من صافرة النهاية، ليبلغ السد المشهد الختامي للبطولة، حيث يواجه الفائز من لقاء الدحيل والغرافة.

وسيواجه السد في النهائي فريق الدحيل الفائز في نصف النهائي الثاني على ضيفه الغرافة بهدفين لهدف.

ونجح الضيوف في التقدم عن طريق عثمان اليهري في الدقيقة 20 بمساهمة من لاعب الدحيل علي كريمي.



وعاد اللاعب الإيراني كريمي ليتدارك خطأه بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 36 قبل أن يحسم زميله سلطان البريك تأهل الدحيل بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 72.