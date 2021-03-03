افتتح الكوري الجنوبي نام تاي هي التسجيل لمصلحة الزعيم في الدقيقة 25، وضاعف الهداف الجزائري بغداد بونجاح تقدم السد بهدف ثان بعد دقيقتين، ودوّن أكرم عفيف ثالث أهداف الضيوف قبيل نهاية الشوط الأول قبل أن يعود بونجاح ليوقع على ثنائيته الشخصية محرزا الهدف الرابع للسد في الدقيقة 72، فيما اختتم يوسف عبد الرزاق خماسية حامل اللقب في الدقيقة الثمانين من عمر المباراة.

ويلتقي السد في نصف النهائي مع العربي الذي تأهل بفوزه على السيلية 4-1.

وبدأ السيلية المباراة على نحو مثالي عندما سجل هدفاً مبكراً برأسية العراقي مهند علي "ميمي" (11)، بيد أن الإيراني مهرداد محمّدي عدل الكفتين عندما استثمر تمريرة التونسي يوسف المساكني النموذجية (24).

وبسط العربي أفضلية مطلقة على مجريات الشوط الثاني، وسجل هدف التقدم عبر تسديدة رائعة للمساكني (62)، قبل أن يضيف محمّد صلاح النيل الهدف الثالث مستغلاً تمريرة سيباستيان سوريا (66)، فيما عاد المساكني لتأكيد التفوق بهدف رابع (73).

وبالتالي، اكنمل عقد نصف النهائي، إذ كان الدحيل والريان ضربا موعداً في الدور المقبل، بعد تجاوزهما الشمال والخريطيات توالياً بالنتيجة ذاتها 2-صفر الثلاثاء.





