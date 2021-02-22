وافتتح المخضرم سيباستيان سوريا باب التسجيل للعربي من كرة رأسية في الدقيقة العاشرة ، قبل أن يدرك تاباتا التعادل لنادي السد (63).

وعاد يوسف المساكني ومنح التقدم مجدداً للضيوف في الدقيقة السابعة و السبعين، لكن بغداد بونجاح تمكن من إعادة فريقه في المباراة بهدفِ التعادل في الدقيقة التسعين.



و في الوقت المحتسب بديلاً للضائع اختطف النجم الإسباني سانتي كازورلا هدفاً رائعاً من تسديدة قوية منحت النقاط َ الثلاث للمتصدر السد ليرفعَ رصيدَه إلى سبع و أربعين نقطة بفارق 13 نقطة عن الدحيل.

وتأجل حسم السد للقب تأجل بفوز الدحيل على مستضيفه الغرافة بهدفين لواحد.

الدحيل كان يعلم أن تعثرَه وانتصارَ السد سيمنحان اللقبَ للزعيم ولذلك بادر إلى التسجيلِ في الدقيقة التاسعة عشرة بهدف (محمد مونتاري).



وتحصل الغرافة على ركلة جزاء ترجمها الإيفواري (جوناتان كودجيا) إلى هدف التعديل لمصلحة الفهود في الدقيقة الرابعة والعشرين، فيما دوّن إدواردو بيريرا المعروفُ بـ "دودو" هدفَ انتصار الدحيل قبيل نهاية الشوط الأول بقليل.



