السد يلتقي الشحانية في نصف نهائي كأس أمير دولة قطر من قبل beIN SPORTS April 24, 2023 12:43 2:21 دقيقة يلتقي السد مع الشحانية في نصف نهائي كأس أمير دولة قطر في مباراة تحمل طموحاتٍ مختلفه فالسد يسعى لتعزيز رقمه كأكثر الفرق تتويجاً بالبطولة، أما الشحانية فيطمَحُ للظهور في النهائي للمرة الأولى في تاريخه. تقارير إخبارية السد الشحانية كأس أمير دولة قطر -آخر الفيديوهات 2:21 دقيقة السد يلتقي الشحانية في نصف نهائي كأس أمير دولة قطر 0:32 دقيقة الاتحاد المنستيري يخرج بتعادل سلبي في لقاء الذهاب 4:28 دقيقة مرسيليا يستعيد المركز الثاني بفوز قاتل على ليون 0:26 دقيقة نادي قطر يفوز على الريان 3:07 دقيقة آرسنال يفرض التعادل على فولفسبورغ 0:34 دقيقة بيراميدز يتجنب الهزيمة في الوقت القاتل 4:02 دقيقة ركلات الترجيح تهدي مان يونايتد التأهل إلى النهائي 0:42 دقيقة لايوفيتش يتوّج بلقب بطولة البوسنة المفتوحة للتنس 0:33 دقيقة فوز ثمين ليانغ أفريكانز التنزاني 3:21 دقيقة برشلونة يعود إلى سكة الانتصارات من بوابة أتليتيكو