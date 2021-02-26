وقاد المهاجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح فريقه السد للاحتفاظ بلقبه بطلاً لكأس قطر بتسجيله ثنائية الفوز في الدقيقتين 9 و77.

وبدأ فريق المدرب الإسباني تشافي هرنانديز المباراة على نحو مثالي بهدف مبكر بعد أن سدد الكوري الجنوبي نام تاي-هي كرة ارتدت من الدفاع وتهادت أمام بونجاح الذي لعبها خلفية جميلة داخل شباك الحارس صلاح زكريا (9).

وواصل السد الأفضلية وكاد أن يضيف هدفاً ثانياً في أكثر من مناسبة، حيث رد القائم رأسية المدافع خوخي بوعلام (51).

وأظهر الدحيل ردة فعل متأخرة في آخر المباراة وسجل هدفاً عبر مايكل أولنغا بيد أن الحكم ألغاه بداعي ارتكاب المهاجم الكيني خطأ ضد عبد الكريم حسن (70).

ووجه السد الضربة القاضية لفريق الدحيل بتسجيله الهدف الثاني عندما وضعت تمريرة الإسباني سانتي كاسورلا زميله بونجاح في مواجهة الحارس، فلم يجد أي عناء في حسم فوزه فريقه (77).

