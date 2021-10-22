وحافظ السد على لقبه بطلاً لمسابقة كأس أمير دولة قطر محرزاً اللقب للمرة 18 في تاريخه.

مباراة الريان والسد - التغطية الخاصة

نهاية المواجهة: السد يتوج بكأس أمير دولة قطر

ركلات جزاء الريان

ياسين براهيمي (يسجل)

يوهان بولي (يسجل)

عبد العزيز حاتم (يسجل)

ستيفن نزونزي (يسجل)

شجاع خلیل‌ زاده (يضيع ركلة الجزاء)

ركلات جزاء السد

سانتي كازورلا (يسجل)

تاباتا (يسجل)

أكرم عفيف (يسجل)

خوخي بوعلام (يسجل)

جونغ وو يونغ (يسجل)

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نهاية المواجهة في وقتها القانوني بالتعادل الإيجابي 1-1

دق 72: كرة أكرم عفيف كادت أن تخادع حارس مرمى الريان.

دق 68: تصويبة بولي مرت بجانب مرمى فريق السد.

دق 58: الإسباني سانتي كازورلا يعدل الكفة من علامة الجزاء (1-1)

دق 57: الحكم عبد الله العذبة يستعين بالـ"VAR" ويعلن عن ركلة جزاء لفريق السد بعد تدخل تراوري على بوعلام.

دق 53: الريان يطالب بركلة جزاء بعد تدخل خوخي بوعلام على المهاجم يوهان بولي

دق 46: سانتي كازورلا يحاول تعديل الكفة من تسديدة قوية صدها حارس الريان فهد يونس.

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الريان أمام السد 1-صفر.

ياسين براهيمي يدخل التاريخ - أول هدف يسجل في استاد الثمامة المونديالي كان بإمضاء الجزائري

دق 44: الحكم عبد الله العذبة يعود إلى الـ"VAR" ويعلن عن ركلة جزاء لصالح الريان تولى تنفيذها الجزائري براهيمي بنجاح (1-صفر)

دق 40: أخطر فرص المواجهة إلى حد الآن ... تسديدة أكرم عفيف تجد العارضة

دق 30: تصويبة الكوري الجنوبي جونغ وو يونغ، لاعب السد، مرت دون خطورة على مرمى الريان.

دق 14: الريان اقترب من الوصول إلى شباك السد، في محاولة أولى من عبد العزيز حاتم صدها الحارس المتألق سعد الشيب وفي مناسبة ثانية من اللاعب موفق عوض الذي علت كرته المرمى.

دق 11: الهيدوس يخترق ويحاول ارسال الكرة إلى كازورلا لكنها ترتد من دفاعات الريان لتأتي الكرة أمام الجزائري بغداد بونجاح الذي صوّب كرة كانت تنقصها الدقة.

بداية المباراة في استاد الثمامة سادس ملاعب كأس العالم FIFA قطر 2022™.

التشكيلة الأساسية:

السد

الريان