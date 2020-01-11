السد يتخطى الريان برباعية في كأس قطر January 11, 2020 21:27 0:41 دقيقة حقق فريق السد فوز كاسح على نظيره الريان في مباراة نصف نهائي كأس قطر بنتيجة 4-1، ليضرب موعداً مع الدحيل في النهائي. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:41 دقيقة السد يتخطى الريان برباعية في كأس قطر 2:35 دقيقة كلوب: "كنا نعي صعوبة مواجهة توتنهام" 2:19 دقيقة مورينيو: "لم يلتزم اللاعبون بالخطة الموضوعة" 4:08 دقيقة ماذا قال جمال الشريف عن هدف ليفربول؟ 4:12 دقيقة إيموبيلي يفعلها مجددا ويهدي لاتسيو فوزا قياسيا 0:32 دقيقة سواريز سيخضع لعملية جراحية ومدة الغياب غير معلنة 0:37 دقيقة السد يؤكد وجود مفاوضات بين تشافي وبرشلونة 0:40 دقيقة الوداد ينتزع تعادلاً ثميناً من بيترو أتلتيكو 4:02 دقيقة فيرمينيو يقود ليفربول للفوز على توتنهام 5:49 دقيقة موتي سعيد ويؤكد حاجته لتحسين مستواه