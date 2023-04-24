وأنهى السد مفاجأة الشحانية في البطولة بالفوز عليه 5-1 اليوم الإثنين في نصف النهائي الذي أقيم في استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل الرياضي.

ونجح السد في إنهاء المواجهة منطقياً من الشوط الأول عندما تقدم بثلاثة أهداف نظيفة.

وسجّل الإسباني المخضرم سانتي كازورلا هدف السد الأول من ركلة جزاء (18) قبل أن يضيف المغربي أيوب الكعبي الهدف الثاني من كرة هوائية رائعة (26) ومن ثم عاد كازورلا لتسجيل الهدف الثاني له والثالث لفريقه (32).

وسجّل السنغالي براهيما جاي هدف الشحانية الوحيد في الدقيقة الخمسين مستفيداً من خطأ دفاعي ليرد الجزائري بغداد بونجاح بالتوقيع على الهدفين الرابع والخامس (89 و90+4) ليصل إلى الهدف رقم 201 مع نادي السد.

ويبحث السد عن تحقيق البطولة للمرة التاسعة عشرة في تاريخه ليعزز رقمه القياسي خاصة بعد أن باتت مسألة فوزه بلقب الدوري القطري شبه مستحيلة.

وسيواجه السد في النهائي الفائز من لقاء العربي والسيلية المقرر يوم غدٍ الثلاثاء.