السد يبلغ نصف نهائي كأس أمير قطر من قبل beIN SPORTS March 13, 2020 20:41 2:20 دقيقة بلغ السد نصف نهائي كأس أمير قطر بفوزه على الوكرة بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لمثلهما. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:31 دقيقة أندية إيطاليا تريد إكمال الدوري بعد تخطي كورونا 2:41 دقيقة تايمز: الموسم لن يُستكمل وليفربول لن يُتوّج بطلاً! 2:20 دقيقة السد يبلغ نصف نهائي كأس أمير قطر 0:30 دقيقة اليابان لا تفكر في إلغاء أو تأجيل أولمبياد 2020 11:42 دقيقة موجز الأخبار 2:36 دقيقة فيورنتينا يؤكد إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا 0:42 دقيقة سمبدوريا يعلن ارتفاع عدد المصابين بكورونا في صفوفه 0:37 دقيقة وزارة الشباب والرياضة التونسية تمنع حضور الجماهير 0:32 دقيقة "كاف" يؤجل جولتين من تصفيات "كان 2021" بسبب كورونا 0:33 دقيقة تعليق منافسات الدوري الألماني بسبب فيروس كورونا