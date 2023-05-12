السد لإنقاذ موسمه من بوابة العربي من قبل beIN SPORTS May 12, 2023 10:54 1:53 دقيقة في نهائيّ مكرّر عن نسخة العام ألفين وعشرين يطمَح السدّ أكثر المتوّجين بلقب كأس الأمير بثمانية عشر لقباً إلى تجاوز عقبة منافسِه العربي وإسعاد جماهيره التي لم تتعوّد أن يخرج فريقها دون ألقاب بنهاية الموسم. تقارير إخبارية العربي السد كأس أمير دولة قطر -آخر الفيديوهات 2:28 دقيقة الأهلي يختتم استعداداته للقاء الترجي 2:52 دقيقة الترجي يتحدى ظروفه الصعبة قبل مواجهة الأهلي 4:23 دقيقة شقيقان يتنافسان على لقب كأس أمير دولة قطر 2:50 دقيقة العربي يأمل استعادة اللقب الغائب منذ ثلاثة عقود 1:53 دقيقة السد لإنقاذ موسمه من بوابة العربي 1:30 دقيقة بونوتشي "كنا نعي صعوبة مواجهة إشبيلية" 2:09 دقيقة مورينيو يؤجل الاحتفال بالفوز إلى مباراة الإياب 2:41 دقيقة الرضا يغمر ياسين بونو 0:38 دقيقة السومة سيعود إلى الأهلي السعودي 3:02 دقيقة الجزائري بن رحمة يساهم في فوز وست هام على آلكمار