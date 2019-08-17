وسجل الهدف الوحيد علي أسد د 14، ليمنح مدربه الإسباني تشافي هيرنانديز أول ألقابه كمدرب.

وتعرض لاعب الدحيل لويز مارتن للطرد د 68 ولحقه زميله عاصم مدابو 93 بعد نيلهما الإنذار الثاني.

وهذا اللقب الـ15 للسد في البطولة والـ70 لعيال الذيب في كل المسابقات.

وتقام المباراة بين بطل الدوري (السد) وبطل كأس الأمير (الدحيل).

واستحق السد الفوز حيث كان الطرف الأفضل ولم يتأثر كثيراً بالغيابات العديدة، لاسيما المهاجم الجزائري الدولي بغداد بونجاح بسبب الإيقاف.

في المقابل، تأثر الدحيل بالغيابات الكثيرة لاسيما الخط الخلفي بالكامل بغياب الرباعي محمد موسى وأحمد ياسر والمغربي مهدي بن عطية وسلطان بريك بالاضافة الى المهاجم المعز علي.

وعبر تشافي عن سعادته بالتتويج باول القابه مع السد "سعيد للغاية بأول ألقابي. لقد عملنا بجد واجتهاد طوال الفترة الماضية من أجل تحقيق الفوز بالبطولات والألقاب واليوم نتواجد على منصات التتويج أبطالاً لأولى بطولات الموسم".

تابع "نستحق اللقب واللاعبون يستحقون التتويج بعد المستوى والأداء المميز الذي قدموه خلال المباراة، فالمباراة لم تكن سهلة على الاطلاق ونحن كنا نعلم جيدا مدى صعوبتها".

وهذا الفوز الثاني توالياً للسد على الدحيل بعد إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا (3-1)، ليؤكد تفوقه ويحقق أول القاب الموسم قبل أيام من انطلاق بطولة الدوري.



وضمن السد الأهم بالنسبة له وهو اللعب في كأس العالم للأندية المقررة في الدوحة خلال كانون الأول/ديسمبر حتى لو لم يتوج بلقب دوري الأبطال، وذلك لكونه بطلاً للدوري القطري.

ولا تسمح قوانين بطولة العالم للأندية في مشاركة فريقين من دولة واحدة، وبالتالي لو نجح الدحيل في إزاحة السد وواصل طريقه حتى الفوز باللقب القاري، فكان سيمثل قطر في البطولة فيما سيكون وصيفه بديلاً للسد في مونديال الأندية.

ويلتقي السد في ربع النهائي مع النصر السعودي في 26 آب/أغسطس الحالي ذهابا و16 أيلول/سبتمبر إياباً.

وكانت المرة الرابعة يلتقي فيها الفريقان على الكأس السوبر التي كانت تقام تحت مسمى كأس الشيخ جاسم منذ 1977 بمشاركة كل الأندية، وتغير مسماها في 2014 إلى نهائي الشيخ جاسم (الكأس السوبر القطرية) وتقام من مباراة واحدة فقط تجمع بين بطلي الدوري والكأس.

وكانت المواجهة الأولى بين الفريقين على هذه الكأس في النسخة الأولى عام 2014 وفاز السد 3-2، ثم التقيا عام 2015 وفاز الدحيل 4-1، قبل أن يجدد السد الفوز عام 2017 بنتيجة 4-2.

