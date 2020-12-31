الزوراء العراقي ينهي تعاقده مع مدربه باسم قاسم من قبل beIN SPORTS December 31, 2020 08:11 2:50 دقيقة أعلن الزوراء العراقي إنهاء تعاقده مع مدربه باسم قاسم وذلك على خلفية سوء نتائج زعيم الأندية العراقية وتراجعه إلى الترتيب السابع بعد إحدى عشرة جولة من الدوري المحلي. باسم قاسم الدوري العراقي الزوراء -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة دومينيك يقود تدريبات نانت 2:45 دقيقة قطر تسير بخطى حثيثة لاستضافة كبرى البطولات 0:28 دقيقة مقر تدريبات مانشستر سيتي يفتح أبوابه من جديد 2:50 دقيقة الزوراء العراقي ينهي تعاقده مع مدربه باسم قاسم 3:29 دقيقة ريال مدريد يتعثر خارج أرضه أمام إلتشي 2:12 دقيقة لا خطة لإيقاف الدوري الإنكليزي 3:43 دقيقة ليفربول يعود بنقطة يتيمة من أرض نيوكاسل 2:19 دقيقة سواريز يمنح الفوز لأتلتيكو مدريد 3:55 دقيقة ريال مدريد يضيف لقبين إلى رصيده في 2020 3:05 دقيقة عام برشلونة.. تأرجح بين الإحباط وكابوس رحيل ميسي