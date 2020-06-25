الزمالك يقرر عدم استكمال مسابقة الدوري من قبل beIN SPORTS June 25, 2020 11:56 0:34 دقيقة أعلن نادي الزمالك عدم استكمالِه مسابقة الدوري المصري لهذا الموسم بعد اجتماع بين الإدارة والطاقم الفني. الزمالك المصري -آخر الفيديوهات 0:28 دقيقة هل يغادر أرتور برشلونة ؟ 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:29 دقيقة أرسنال يكشف مدة غياب حارس مرماه الألماني "لينو" 0:34 دقيقة الزمالك يقرر عدم استكمال مسابقة الدوري 1:40 دقيقة الاحتفال بذكرى ميلاد ليونيل ميسي 1:21 دقيقة أسامة الحدادي في حوار حصري مع beIN SPORTS 0:27 دقيقة لايبزيغ يمدد تعاقده مع كيفن كامبل 2:24 دقيقة قمّة تشيلسي ومانشستر سيتي محط الأنظار 0:52 دقيقة أغويرو يطمئن جماهير مانشستر سيتي 2:09 دقيقة صلاح: "كنا نتمنى حضور الجماهير"