قال منصور في مؤتمر صحافي إن النادي "خاطب بوطيب أكثر من مرة للخضوع لكشف طبي لمعرفة إذا كان بحاجة لجراحة لكنه لم يجب على رسائلنا أو يحضر إلى النادي، ما أدى إلى فسخ التعاقد".

وأضاف منصور أن عقد اللاعب ينص على الفسخ في حالة عدم التزامه بالتدريبات.

وكان اللاعب قد تقدم بمذكرة رسمية إلى لجنة شؤون اللاعبين الثلاثاء، للتأكيد على عدم حصوله على مستحقاته لدى الزمالك منذ ثلاثة أشهر.

وبحسب التقارير المحلية، سيتحرك اللاعب الذي عانى من الإصابات خلال احترافه مع الزمالك، خلال الأيام المقبلة للتصعيد لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لفسخ تعاقده.

ويرتبط بوطيب (32 عاماً) مع الزمالك، بعقد مدته ثلاثة مواسم ونصف الموسم بدءاً من كانون الثاني/يناير 2019 قادماً من ملطية سبور التركي حتى موسم 2021-2022 بقيمة 4,5 ملايين دولار أميركي.