الزمالك يعلن عن تجديد عقد نجمه أحمد سيد "زيزو" من قبل beIN SPORTS September 3, 2022 14:53 0:28 دقيقة جدد الزمالك المصري اليوم السبت عقد لاعبه ونجمه أحمد سيد "زيزو" لمدة 3 مواسم. تقارير إخبارية الزمالك المصري -آخر الفيديوهات 4:38 دقيقة مبابي يقود باريس سان جيرمان لتجاوز عقبة نانت 4:45 دقيقة برشلونة يتجاوز إشبيلية بالثلاثة 5:36 دقيقة كفيتوفا إلى رابع أدوار بطولة الولايات المتحدة 1:13 دقيقة بلاكبيرن يخسر أمام ضيفه بريستول سيتي 1:30 دقيقة صربيا تواصل انتصاراتها في بطولة أوروبا لكرة السلة 0:34 دقيقة ميلان يحسم مباراة الدربي بفوز مثير على إنتر 4:35 دقيقة التعادل يحسم مواجهة أتلتيكو مدريد وسوسييداد 4:14 دقيقة ليون يكرم وفادة أنجيه بخماسية 4:12 دقيقة آينتراخت فرانكفورت يقسو على لايبزيغ 4:14 دقيقة أستون فيلا يفرض التعادل على مانشستر سيتي