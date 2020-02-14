الزمالك يعدّ العدّة لملاقاة الترجي February 14, 2020 13:14 2:21 دقيقة خاض الزمالك آخر مران له على ملعب "ثاني بن جاسم" بالغرافة استعدادا للقاء الترجي. تقارير إخبارية الزمالك المصري -آخر الفيديوهات 2:21 دقيقة الزمالك يعدّ العدّة لملاقاة الترجي 2:13 دقيقة الترجي يضع آخر اللمسات استعدادا لمواجهة الزمالك 0:30 دقيقة مباراة الترجي والزمالك | التغطية الخاصة 2:10 دقيقة أهم لحظات "سوبر 2018-2019" بين الترجي والرجاء 1:55 دقيقة سلتيكس يهزم كليبرز بعد التمديد 0:42 دقيقة برشلونة الإكوادوري يبلغ الدور التأهيلي الثالث 0:40 دقيقة إنديبندينتي الأرجنتيني يهزم فورتاليزا البرازيلي 0:42 دقيقة سانت إيتيان يصل نصف نهائي كأس فرنسا 29:00 دقيقة الزمالك - الطريق إلى السوبر الإفريقي 0:45 دقيقة مقابلة حصرية مع جوزيه مورينيو