الزمالك يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة الهلال في كأس سوبر لوسيل September 9, 2022 13:24 2:04 دقيقة أنهى الزمالك مرانه على ستاد لوسيل بحضور نجومه ومدربِه جيسوالدو فيريرا الذي يعوّل على دعم جماهير الزمالك المقيمة في قطر لتحقيق اللقب رغم قصر مدة تحضيراته. تقارير إخبارية الزمالك الهلال -آخر الفيديوهات 0:46 دقيقة تنكيس أعلام عدة دول عقب رحيل إليزابيث الثانية 4:40 دقيقة تعرّف على أصداء تأهّل أنس جابر إلى النهائي 1:11 دقيقة ردود فعل الجماهير التونسية بعد إنجاز "جابر" الرائع 0:50 دقيقة السعادة تغمر التونسية أنس جابر بعد التأهل للنهائي 2:04 دقيقة الزمالك يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة الهلال 1:03 دقيقة رئيس الهلال يتوقع دعم كبيراً من الجماهير في الدوحة 1:42 دقيقة الهلال ينهي تحضيراته لمواجهة الزمالك 0:48 دقيقة تأجيل مباريات الجولة السابعة من الدوري الممتاز 0:20 دقيقة مباراة الزمالك والهلال - التغطية الخاصة 5:32 دقيقة شفيونتيك تعبر إلى نهائي بطولة الولايات المتحدة