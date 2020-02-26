الزاكي: تنظيم قطر لكأس العالم 2022 يعد فخرا لجميع العرب February 26, 2020 08:00 0:32 دقيقة في لقاء خاص مع beIN SPORTS أكّد نجم الكرة المغربيّة سابقا بادو الزاكي مدير تطوير كرة القدم في الاتّحاد المغربي أنّ تنظيم قطر لكأس العالم 2022 يعد فخرا لجميع العرب. وتوقّع الزاكي أن تحتضن قطر نسخة اسثثنائيّـة للمونديال. مقابلات -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة مباراة يوفنتوس وليون - البث المباشر 0:30 دقيقة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي - التغطية الخاصة 1:03 دقيقة ماريا شارابوفا تعلن اعتزالها التنس 0:49 دقيقة مانشستر سيتي يطعن رسمياً على عقوبته الأوروبية 11:22 دقيقة موجز الأخبار 0:30 دقيقة أنس جابر .. بهذه الطريقة سأفوز على بليسكوفا 1:16 دقيقة بداية قوية لنادال في بطولة أكابولكو المكسيكية 1:40 دقيقة ليبرون يتفوّق على زايون وباكس يحقق الفوز الـ50 0:32 دقيقة سانشيز: "مهمة المدربين ستكون أسهل في مونديال 2022" 0:59 دقيقة إمكانية إلغاء أولمبياد طوكيو بسبب فيروس كورونا !