الريان يتأهل إلى ربع نهائي كأس أمير دولة قطر February 5, 2020 17:44 0:34 دقيقة تأهل الريان إلى ربع نهائي كأس أمير دولة قطر، بعد فوزه على مسيمير برباعية دون رد. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 2:19 دقيقة زوكورا يتحدّث عن قرعة ربع نهائي دوري الأبطال 1:39 دقيقة ماذا قال حمادة أنور عن مواجهة الزمالك للترجي؟ 1:38 دقيقة فيصل بن خليفة: "النجم الساحلي يعرف جيداً الوداد" 1:54 دقيقة الزمالك يقارع الترجي والأهلي يواجه صنداونز 0:40 دقيقة المصري يلاقي نهضة بركان والنصر أمام حسنية أكادير 0:54 دقيقة سيتين يطمئن جماهير برشلونة بعد "أزمة ميسي وأبيدال" 0:27 دقيقة الإصابة تحرم دورتموند من جهود رويس أربعة أسابيع 0:28 دقيقة الفرنسي فيلود مدرباً جديداً للمنتخب السوداني 0:39 دقيقة كولوسكوف ينفي منع روسيا من المشاركة في مونديال قطر 1:00 دقيقة أندريه شورله يُشيد بمدرب تشيلسي فرانك لامبارد