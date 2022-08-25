وذكر الرميحي بعد الجولة الأولى من مباحثات الوفد الخليجي مع عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم وعدد من أعضاء الاتحاد أن الجانبين الخليجي والعراقي يتطلعان إلى تحقيق الرؤية المشتركة المطلوبة للبطولة داعياً الجهات العراقية إلى استكمال ما وعدت به من مرافق لاستضافة البطولة في البصرة.

