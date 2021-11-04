المواجهة التي جمعت الفريقين في الجولة الأخيرة من الدوري بالعاصمة الأردنية عمان شهدت إثارة كبيرة حيث نجح الرمثا في تحقيق التعادل الذي منحه اللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي واحد وثمانين وإثنين وثمانين من القرن الماضي.

