وأوضح الرجاء الأسباب المتعلقة بهذا الطلب وهي أولا تواجد مجوعة من لاعبيه في قطر للمشاركة مع منتخب المغرب في منافسات كأس العرب FIFA قطر 2021™ والتي تنتهي في الثامن عشر من ديسمبر، مما يتعذر معه التحاق هؤلاء اللاعبين ببعثة الفريق إضافة إلى صعوبات السفر بالنظر لوضعية وباء كورونا حاليا.

