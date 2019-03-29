تغطية باسم السالمي - ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة (الدوحة)

سجل أهداف السوبر، الذي يقام لأول مرة خارج حدود القارة السمراء، كل من عبد الإله حفيظي (٢٢) وبدر بنون (٦٤) للرجاء، في حين وقع هدف الترجي الوحيد الجزائري يوسف بلايلي (٥٧).

وحصد اللقب الثاني للرجاء في كأس السوبر بعد الأول عام 2000 على حساب أفريكا سبور الإيفواري (2-صفر في الدار البيضاء) بعد أشهر قليلة من تتويجه بلقبه الثالث في مسابقة دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي بالذات بركلات الترجيح بالملعب الأولمبي في المنزه (تعادلا سلبا ذهاباً وإياباً).



وهي المرة الثالثة التي خاض فيها الرجاء كأس السوبر القارية بعد عام 1998 عندما خسر أمام النجم الساحلي التونسي بركلات الترجيح في الدار البيضاء.

وأبقى الرجاء على اللقب في المغرب بعدما توّج به جاره وغريمه التقليدي الوداد البيضاوي العام الماضي 1-صفر على حساب مازيمبي الكونغولي الذي يتقاسم المركز الثاني على لائحة الأندية الأكثر تتويجاً بالكأس السوبر مع الزمالك، علماً بأنّ الأهلي المصري يحمل الرقم القياسي بعدد الألقاب (6) آخرها في 2014.

بالمقابل فشل الترجي في التتويج بلقب السوبر للمرة الثانية بعد الأولى عام 1995 عندما تغلب على موتيما بيمبي الكونغولي (3-صفر في الاسكندرية) بعدما نال قبلها بعام لقبه الأول في مسابقة دوري الأبطال على حساب الزمالك.

وهي المرة الثالثة التي يخسر فيها الترجي كأس السوبر التي أصبحت "عقدة حقيقية" بعد عامي 1999 (أمام أسيك ميموزا الإيفواري 1-3 بعد التمديد في أبيدجان) و2012 (أمام المغرب الفاسي المغربي بركلات الترجيح في رادس بضواحي تونس).

الرجاء يهزم الترجي 2-1.. ملخص اهداف واحداث نهائي السوبر الإفريقي



- نهاية المباراة بفوز الرجاء بهدفين لهدف

- استنتاج: النصف الثاني من مواجهة النهائي والذي، قدّر بـ 25 دقيقة قبل صافرة الحكم النهائية، لم يشهد فرصاً حقيقية للتهديف، وتراوح بين فشل الترجي في تهديد مرمى أنس الزنيتي وتفضيل الرجاء الركون إلى الدفاع وتجنب المجازفة نحو الهجوم لتأمين الفوز بالهدف الثالث.

- دق ٦٤: بدر بنون يوقع الهدف الثاني بعد حالة من الارتباك الواضح في الصفوف الخلفية للترجي.

- دق ٥٧: البديل الجزائري يوسف البلايلي الذي دخل في الشوط الثاني مكان سعد بقير يدوّن هدف التعادل من تسديدة يمينية متقنة بعد عمل تمهيدي مميز من البديل الآخر إيهاب المباركي الذي نزل بدوره مكان سامح الدربالي الذي غادر اضطراريا للإصابة.

- دق ٤٨: البدري يبادر بالتهديد من تسديدة أرضية خطيرة وجدت الزنيتي حاضراً.

- بداية الشوط الثاني

- نهاية الشوط الأول: الرجاء البيضاوي يتقدم على الترجي الرياضي ١-٠

- دق ٤٥: الإيفواري فوسيني كوليبالي من مجهود فردي فني متميز يراوغ دفاعات الرجاء قبل أن يسدد كرة غير مركزة بعيدة عن مرمى الحارس الرجاوي أنس الزنيتي.

- دق ٣٦: الخنيسي يضيع التعادل رغم موقعه الممتاز داخل المنطقة يسدد كرة ضعيفة بين أحضان أنس الزنيتي.

- دق ٢٧: الرجاء يهدر فرصة الهدف الثاني عبر رحيمي الذي انفرد ولكن الجريدي أبدع في التصدي.

- دق ٢١: عبد الإله حفيظي يفتتح باب التسجيل للرجاء من تسديدة قوية على حدود المنطقة استثمر فيها ضعف الرقابة الدفاعية.

- دق ١٢: خطأ فادح من دفاع الترجي انفرد على إثره مهاجم الرجاء زكريا الوردي الذي فشل في استغلال موقعه المناسب وسدد كرة سهلة آمام الحارس رامي الجريدي.

- دق ٩: محاولة ترجية أولى بقدم أنيس البدري لكن تسديدته الأرضية القوية ارتدت من زميله.

- بداية المباراة

الترجي - الرجاء.. حوار الأرقام قبل صدام الأقدام

تنحاز لغة الأرشيف إلى جانب المتوجين بمسابقة دوري أبطال إفريقيا بنسبة جارفة على حساب نظرائهم في مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي حيث تمكنت الأولى من حسم أمر اللقب لفائدتها في آخر ١٩ مباراة سوبر من أصل ٢٠.

يعد موعد اليوم، الثالث لحساب السوبر الإفريقي بين الأندية التونسية والمغربية، حيث تقاسم البلدان نكهة الفوز بمباراة لكل منهما.

هذا الظهور هو الرابع للترجي في محفل السوبر، إذ حصد اللقب مرة واحدة عام ١٩٩٥ في حين خسر النهائي في مناسبتين عامي ١٩٩٩ و٢٠١٢. أما الرجاء فيشارك في السوبر للمرة الثالثة بعد أن توّج في ٢٠٠٠ وجنى الوصافة في ١٩٩٨.

في حوار الهدافين داخل كل فريق يبرز كل من أنيس البدري من جانب الترجي (هداف دوري أبطال إفريقيا ب ٨ أهداف)، ومحمود بنحليب من جانب الرجاء (هداف كأس الاتحاد الإفريقي ب ١٢ هدفا).

تشكيلة الترجي التونسي

الترجي ـ الرجاء .. التشكيلة الرسمية : الجريدي - الدربالي، بن محمّد، الذوّادي، اليعقوبي - كوم، كوليبالي - البدري، الهوني، بڤير - الخنيسي pic.twitter.com/e5okmMTeXX — Espérance Sportive de Tunis 🇧🇪 💯 (@EsperanceSTunis) March 29, 2019

تشكيلة الرجاء المغربي