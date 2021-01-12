الرجاء إلى نهائي كأس العرب للأندية من قبل beIN SPORTS January 12, 2021 13:37 0:33 دقيقة عبَر الرجاء المغربي إلى المشهد الختامي لكأسِ العرب للأندية الأبطال بعد تغلبه إيابا على ضيفه الإسماعيلي المصري بثلاثية أهداف الرجاء سجلها كلٌ من القائدِ محسن متولي من علامة الجزاء، والبديلين بن ملانغو ومحمود بنحليب. تقارير إخبارية الرجاء البيضاوي البطولة العربية للأندية -آخر الفيديوهات 2:52 دقيقة السد للاقتراب من اللقب والدحيل لإحياء المنافسة 3:26 دقيقة قمة مؤجلة ساخنة لأتلتيكو مدريد للابتعاد في الصدارة 3:42 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 17 3:40 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 18 0:36 دقيقة إيسنر يودّع بطولة ديلراي بيتش 0:38 دقيقة سابالينكا إلى نهائي بطولة أبوظبي 0:33 دقيقة الرجاء إلى نهائي كأس العرب للأندية 0:41 دقيقة ألافيس يعلن إقالة مدربه بابلو ماشين 0:48 دقيقة أوزيل غير نادم "إطلاقا" على قرار انتقاله للآرسنال 0:44 دقيقة هويسكا يقيل مدربه ميتشل