وبعد إعلان الحداد الرسمي ثلاثة أيام، أحيت البرازيل للمرة الأخيرة "الملك" بيليه الذي توفي الخميس عن 82 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان.

وسافر لولا، الذي تولى منصبه رسمياً الأحد في حفل بدأ بدقيقة صمت تكريماً لبيليه، إلى مدينة سانتوس جنوب شرق البلاد "لتقديم احترامه وتكريمه" حيث تختتم الجنازة المفتوحة التي أقيمت على مدار 24 ساعة.

وبدا التأثر واضحا على لولا الذي وقف وزوجته السيدة الأولى روسانجيلا "جانجا" دا سيلفا أمام نعش بيليه واحتضنا أرملته وأفراد أسرته داخل ملعب فيلا بيلميرو، موطن نادي بيليه القديم، سانتوس.

وقام الآلاف من المشجعين وكبار الشخصيات الكروية، في مقدمهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جاني إنفانتينو، في إلقاء النظرة الاخيرة على نعش بيليه في الملعب نفسه الذي أذهل فيه العالم في بداياته مع ناديه الاشهر سانتوس.

وقال إنفانتينو للصحافيين الاثنين "بيليه أبدي. إنه رمز عالمي لكرة القدم" مضيفاً أن الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" سيطلب من جميع الدول الأعضاء تسمية أحد الملاعب لديها باسم البرازيلي تكريماً له.

