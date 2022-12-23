وقال ماتويدي البالغ من العمر 35 عاماً "لقد قررت إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف".

ولم يلعب ماتويدي منذ أكثر من عام مع إنتر ميامي الأميركي، آخر ناد انضم إليه والذي أزاله من قائمة اللاعبين لموسم 2022 من الدوري الأميركي لكرة القدم.

ويمتلك ماتودي مسيرة حافلة مع منتخب فرنسا حيث خاض 84 مباراة دولية سجل فيها 9 أهداف وكان ضمن الجيل الذهبي الذي تودج كأس العالم في روسيا عام 2018.

ولعب ماتودي لأندية تروا وسانت إيتيان وباريس سان جيرمان ويوفنتوس قبل الانتقال إلى الدوري الأميركي واللعب لفريق إنتر ميامي وبشكل عام خاض لاعب الوسط الفرنسي السابق 547 مباراة سجل فيها 38 هدفاً.

