وسجل كل من الروسي ستانيسلاف إليوتشينكو (24) والصربي أليكساندار بالوسيفيتش (71 من ركلة جزاء) هدفي بوهانغ ستيلرز.

وفتح ملعب جيونجو لكرة القدم في كوريا الجنوبية أبوابه الجمعة لإطلاق الدوري المحلي نشاطه بعد تأخر لنحو شهرين أمام مدرجات فارغة، في مشهد قد يمتد لفترة طويلة بسبب الجائحة.

ومع تعليق غالبية البطولات العالمية نشاطها بسبب "كوفيد-19"، أطلق الدوري الكوري الجنوبي العنان لموسمه بعد تأخر عن موعده الأصلي، وسط احتياطات ومعايير صحية صارمة تشمل عدم الاحتفال بالأهداف كالمعتاد أو مصافحة اللاعبين لبعضهم البعض باليد أو التحدث عن قرب.

لكن المباراة الافتتاحية للموسم التي جمعت حامل اللقب جيونبوك هيونداي موتورز وبطل الكأس سوون بلووينغز، حظيت بمتابعة إعلامية وتلفزيونية واسعة من جماهير كرة القدم المتعطشة للمنافسات من مختلف أنحاء العالم.

وقبل المواجهة، أدى اللاعبون التحية بقبضة اليد بدلاً من المصافحة التقليدية. كما انحنوا لبعضهم البعض من مسافة أمتار فاصلة.

وشكلت هذه المباراة لمحة صغيرة عن كرة القدم ما بعد كورونا، في ظل توصيات صارمة للفرق للالتزام بإرشادات السلامة الصحية من أجل تفادي أي انتقال للعدوى.

وخضع أفراد كل من الفريقين، أكانوا من اللاعبين أو الجهاز الفني أو الإداريين، لفحص كشف الحرارة عند دخول الملعب. كما طلب من الجميع ارتداء كمامة واقية، وتم وضع محطات لتعقيم اليدين في كل أرجاء الملعب.

وأوصت السلطات اللاعبين بعدم الاحتفال المبالغ فيه عند تسجيل الأهداف، وعدم المصافحة باليد أو إجراء الأحاديث من مسافة قريبة أو التمخط.

وكانت كوريا الجنوبية من أكثر البلدان تضرراً من الفيروس بعد الصين في بداية تفشيه، ما أجبر المسؤولين على إلغاء أو تعليق العديد من المنافسات الرياضية قبل أن تسير غالبية الرياضات حول العالم على الخط عينه.

ولكن البلاد نجحت في التخفيف من انتشار الوباء بفضل برنامج "التتبع، الفحص والعلاج" الذي اعتمدته.

وتأتي عودة كرة القدم نشاطها بعدما استُأنفت منافسات البيسبول هذا الأسبوع خلف أبواب موصدة أيضاً.

وعادت الحياة في كوريا الجنوبية بحد كبير الى طبيعتها، بعدما عاد الموظفون إلى أشغالهم هذا الأسبوع مع تخفيف القيود المفروضة، فيما سمح للجنود البالغ عددهم 600 ألف والذين كانوا في حالة تأهب خلال فترة الاقفال التام، بالعودة إلى منازلهم.

وأشارت رابطة الدوري إلى أنه سيسمح للجماهير بالعودة تدريجياً إلى الملاعب مع تخفيف الحكومة إجراءات الاقفال التام والتباعد الاجتماعي.

