الهلال حامل اللقب وصاحب المركز الاول بـ47 نقطة تكفيه نقطة التعادل لحسم اللقب لمصلحته في حين ينتظر الملاحق المريخ أي تعثر للهلال في مواجهته لكوبر الخرطوم للإبقاء على حظوظه في التتويج حيث يتأخر المريخ بفارق ثلاث نقاط على الهلال وبفوزه على كوبر الخرطوم وتعثر الهلال بالخسارة سيؤول اللقب إلى المريخ بسبب أفضليته في المواجهات المباشرة

