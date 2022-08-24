الدوري الإيطالي وجهة مفضّلة لبعض النجوم من أجل كأس العالم FIFA قطر 2022™ من قبل beIN SPORTS August 24, 2022 14:48 2:18 دقيقة أصبح الدوري الإيطالي وجهةً مفضّلةً لبعض نجوم كرة القدم الراغبين في الحفاظ على لياقتهم البدنية وفي استمراريتهم في اللّعب لضمان مشاركتهم مع منتخبات بلدانهم في كأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية الدوري الإيطالي كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:41 دقيقة أنباء عن اتفاق بين نيوكاسل وسوسييداد بشأن إيساك 0:51 دقيقة 5 ملايين مشاهدة لأغنية "أرحبو" الخاصة بالمونديال 2:18 دقيقة "الكالتشو" وجهة مفضلة لبعض النجوم من أجل المونديال 1:07 دقيقة انطلاق ورشة تدريبية للضبّاط القطريين في الدوحة 1:05 دقيقة عبد الله البشري: "صحة وسلامة المشجعين أولوية قصوى" 0:35 دقيقة عمرو دياب يحيي حفل كأس سوبر لوسيل 0:53 دقيقة قرعة دور المجموعات - معلومات البث المباشر 0:45 دقيقة فان نيستلروي يُشيد بالمغربي إسماعيل صيباري 2:47 دقيقة مواجهة حاسمة بين آيندهوفن ورينجرز 2:59 دقيقة طرابزون سبور ينشد تجاوز عقبة كوبنهاغن