الدوري الألماني: بوروسيا دورتموند 3 - 0 باير ليفركوزن من قبل beIN SPORTS September 20, 2015 21:43 3:37 دقيقة الملخصات بوروسيا دورتموند باير ليفركوزن -آخر الفيديوهات 2:53 دقيقة مورينيو يعلّق على مشادة لوريس وسون 1:12 دقيقة ماذا قال لوريس عن المشادة مع زميله سون؟ 2:21 دقيقة توتنهام يهزم إيفرتون ويعزز حظوظه الأوروبية 0:33 دقيقة برشلونة لم يقم بأية حملة تشويهية 3:46 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 30 1:29 دقيقة غوميز: "لحظة التتويج بالدوري الإنكليزي كانت مميزة" 0:42 دقيقة هامبورغ يعيّن مدرباً جديداً 0:40 دقيقة بارتوميو: ميسي يريد الاعتزال في برشلونة 0:34 دقيقة أتلتيكو يعلن غياب فيليكس عن مواجهة سيلتا فيغو 0:43 دقيقة WNBA - إصابة سبع لاعبات بفيروس كورونا