وابتعد بايرن بصدارة الترتيب بعد أن رفع رصيده إلى 21 نقطة حاصداً العلامة كاملة حتى الآن.

ودفع مدرب الفريق البافاري الإسباني جوسيب غوارديولا بالمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي منذ البداية بعد أن كان بطل المرحلة السابقة بتسجيله خماسية تاريخية في غضون تسع دقائق عقب نزوله مطلع الشوط الثاني ضد فولفسبورغ وصيفه وبطل الكأس.

وكان ليفاندوفسكي أول لاعب يسجل خماسية في البوندسليغا منذ 27 آب/أغسطس عام 1991 عندما حقق ميكايل تونييس هذا الانجاز لفريقه دويسبورغ في مرمى كارلسروه (6-2)، علماً بأن الأهداف الخمسة سجلت في وقت قياسي في تاريخ الدوري الألماني.

كما أصبج ليفاندوفسكي أول لاعب يدخل كبديل ويسجل خمسة أهداف، وثاني لاعب أجنبي في تاريخ الدوري الألماني يسجل خماسية بعد الايسلندي اتلي ايدفالدسون (عام 1983 في مباراة فورتونا دوسولدورف مع اينتراخت فرانكفورت).

سنحت فرص عدة لبايرن للتسجيل أبرزها من ركلة جزاء فشل توماس مولر في ترجمتها إلى هدف (21) اثر عرقلة تعرض لها الفرنسي كينغسلي كومان من بابلو دي بلاسيس.

وانتظر حامل اللقب حتى الدقيقة 51 ليهز الشباك عبر ليفاندوفسكي بالذات الذي تابع كرة كومان برأسه في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف المهاجم البولندي الهدف الثاني في الدقيقة 63 حين تلقى كرة من التشيلي ارتورو فيدال فتابعها بيسراه في الشباك.

ورفع ليفاندوفسكي رصيده إلى 10 أهداف في صدارة ترتيب الهدافين.

وكان كينغسلي صاحب الهدف الثالث لبايرن بعد خمس دقائق حين تلقى كرة من البرازيلي دوغلاس كوستا ووضعها في المرمى من زاوية ضيفة.

وحقق شالكه الثالث فوزاً مهماً على مضيفه هامبورغ سجله ساني (60) رافعا رصيده إلى 16 نقطة بفارق الأهداف خلف دورتموند الذي يستضيف دارمشتاد الأحد.

وتجمد رصيد هامبورغ في المقابل عند 10 نقاط في المركز التاسع.

يذكر أن هامبورغ كان خاض الملحق في الموسمين الماضيين للبقاء ضمن أندية النخبة، وهو النادي الوحيد الذي لم يسقط إلى الدرجة الثانية منذ انطلاق البوندسليغا عام 1963.

وتعادل فولفسبورغ الوصيف مع ضيفه هانوفر بهدف للهولندي باس دوست (40) مقابل هدف للياباني هيروشي كييوتاكي (57).

وتغلب باير ليفركوزن على مضيفه فيردر بريمن بثلاثة أهداف للسويسري ادمير محمدي (31) وجوليان براندت (58) وكيفن كامبل (66).

وخسر أوغسبورغ أمام ضيفه هوفنهايم بهدف للكوري الجنوبي كو جا تشيول (68) مقابل ثلاثة أهداف لكيفن فولاند (10 و68 من ركلة جزاء) والفرنسي جوناثان شميد (73)، وشتوتغارت أمام بوروسيا مونغشنغلادباخ بهدف لدانييل غينزيك (40 من ركلة جزاء) مقابل هدفين للسويسري رانيت تشاكا (16) وكريستيان جنتنر (20 خطأ في مرمى فريقه).

وتختتم المرحلة الأحد فيلتقي اينتراخت فرانكفورت مع هرتا برلين، وأوغسبورغ مع هانوفر.

وكانت المرحلة افتتحت الجمعة بتعادل كولن مع ضيفه اينغولشتات 1-1.