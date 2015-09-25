الدوري الألماني: أفضل خمسة أهداف - الأسبوع 6 من قبل beIN SPORTS September 25, 2015 13:56 2:54 دقيقة الملخصات أفضل 5 أهداف -آخر الفيديوهات 2:53 دقيقة مورينيو يعلّق على مشادة لوريس وسون 1:12 دقيقة ماذا قال لوريس عن المشادة مع زميله سون؟ 2:21 دقيقة توتنهام يهزم إيفرتون ويعزز حظوظه الأوروبية 0:33 دقيقة برشلونة لم يقم بأية حملة تشويهية 3:46 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 30 1:29 دقيقة غوميز: "لحظة التتويج بالدوري الإنكليزي كانت مميزة" 0:42 دقيقة هامبورغ يعيّن مدرباً جديداً 0:40 دقيقة بارتوميو: ميسي يريد الاعتزال في برشلونة 0:34 دقيقة أتلتيكو يعلن غياب فيليكس عن مواجهة سيلتا فيغو 0:43 دقيقة WNBA - إصابة سبع لاعبات بفيروس كورونا