الدوحة تستضيف النسخة الخامسة من "مؤتمر أسباير" October 8, 2019 12:20 2:27 دقيقة تستضيف الدوحة على مدار عدة أيام النسخة الخامسة من مؤتمر أسباير بحضور عدد من أبرز مدربي الأندية الأوروبية الحاليين والسابقين. وتتناول نقاشات المؤتمر دور الأكاديميات الرياضية المتخصصة في صقل وتأهيل المواهب الجديدة. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 13:18 دقيقة تقرير خاص مع المغامر القطري فهد عبد الرحمن بادار 1:59 دقيقة الزمالك ينتظر قرار الـ"كاف" بشأن مباراة جينيراسيون 0:34 دقيقة تقارير تتحدث عن رغبة بايل في الرحيل عن ريال مدريد 0:39 دقيقة جنوب إفريقيا تبلغ ربع النهائي بفوزها على كندا 2:27 دقيقة الدوحة تستضيف النسخة الخامسة من "مؤتمر أسباير" 0:47 دقيقة أنباء عن اقتراب ميلان من إقالة مدربه جامباولو 2:38 دقيقة تغريدة هونغ كونغ: رابطة الدوري الأميركي لن تعتذر 0:34 دقيقة موراي يعود إلى البطولات الكبرى من بوابة ملبورن 0:34 دقيقة إسبانيول يقيل غاييغو ويعين ماشين خلفا له 3:05 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة السابعة