الدوحة...الوجهة المفضّلة لنادي باريس سان جيرمان من قبل beIN SPORTS January 18, 2023 18:50 1:48 دقيقة الجولات الشتوية التي قام بها نادي باريس سان جيرمان في العاصمة القطرية الدوحة خلال السنوات الأخيرة عديدة ومتعددة وتشمل كذلك مختلف اختصاصات وفئات النادي الباريسي. تقارير إخبارية باريس سان جيرمان الدوحة -آخر الفيديوهات 0:33 دقيقة إنتر ميامي يضمّ الدولي الفينزويلي جوزيف مارتينيز 0:26 دقيقة برينتفورد يمدد التعاقد مع الدانماركي ماتياس ينسن 3:56 دقيقة قمّة مرتقبة بين العراق وعمان في نهائي "خليجي 25" 0:33 دقيقة إعادة نيكولا لتدريب ساليرنيتانا بعد إقالته بيومين 0:36 دقيقة التعادل يحسم قمّة الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار 0:37 دقيقة حضور جماهيري غفير لمواكبة تدريبات باريس سان جيرمان 6:36 دقيقة نقلة نوعية لسان جيرمان في عهدة جهاز قطر للاستثمار 1:41 دقيقة لقاء خاص مع مهند علي كاظم 1:48 دقيقة الدوحة...الوجهة المفضّلة لنادي باريس سان جيرمان 1:24 دقيقة جولة مميّزة للاعبي باريس سان جيرمان في الدوحة